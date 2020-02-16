Киев показал в итальянском парламенте героический фильм про убийцу

Римским депутатам презентовали фильм о Виталии Маркове. Он был осужден итальянским судом за убийство двух журналистов. Приговором стали 24 года лишения свободы.
Фильм про националиста Маркова был назван «Неправильное место». В нем рассказывается о деле убийцы. Даже рассказывая о нем, украинская нацгвардия умудрилась переврать суть произошедшего.
«В Риме в стенах итальянского парламента презентовали документальный проект «Неправильное место» (The wrong place) о деле военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркова и гибели двух иностранных журналистов на Донбассе 2014 года», — сообщила пресс-служба украинской нацгвардии.
Марков был осужден за убийство двух журналистов, в числе которых был итальянский фотограф. Его приговорили к 24 годам лишения свободы. И осужден был именно убийца, а не военнослужащий.
После приговора официальный Киев встал в стойку. За Маркова уже пытался замолвить слово Зеленский. А националисты объявили охоту на итальянцев в своей стране.
Это отстаивание убийцы похоже на политическую наглость и беспредел. По большому счету, это признание в том, что Нагвардия Украины — это сборище убийц. Действия Маркова там не считают преступлением.