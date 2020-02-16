Киев показал в итальянском парламенте героический фильм про убийцу

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16 февраля 2020, 17:13 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: пресс-служба украинской нацгвардии

митинг в поддержку убийцы журналистов на фото Globallookpress.com/ Serg Glovny

Римским депутатам презентовали фильм о Виталии Маркове. Он был осужден итальянским судом за убийство двух журналистов. Приговором стали 24 года лишения свободы.

Фильм про националиста Маркова был назван «Неправильное место». В нем рассказывается о деле убийцы. Даже рассказывая о нем, украинская нацгвардия умудрилась переврать суть произошедшего.

«В Риме в стенах итальянского парламента презентовали документальный проект «Неправильное место» (The wrong place) о деле военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркова и гибели двух иностранных журналистов на Донбассе 2014 года», — сообщила пресс-служба украинской нацгвардии.

Марков был осужден за убийство двух журналистов, в числе которых был итальянский фотограф. Его приговорили к 24 годам лишения свободы. И осужден был именно убийца, а не военнослужащий.

После приговора официальный Киев встал в стойку. За Маркова уже пытался замолвить слово Зеленский. А националисты объявили охоту на итальянцев в своей стране.

Это отстаивание убийцы похоже на политическую наглость и беспредел. По большому счету, это признание в том, что Нагвардия Украины — это сборище убийц. Действия Маркова там не считают преступлением.