Зеленский в Италии требует закрыть представительства ЛДНР и отпустить убийцу из тюрьмы

//Политика 13+

8 февраля 2020, 17:30 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото пресс-службы МВД Украины

Президент Украины отправился с визитом в Италию. Как сообщают киевские СМИ, там Зеленский поднимал донбасские вопросы. Он потребовал закрыть представительства Луганской и Донецкой народных республик. Кроме того, украинский лидер хочет, чтобы итальянские власти выпустили из тюрьмы националиста Виталия Маркова.

Первые встречи у Зеленского уже прошли. Накануне Зеленскому пожал руку премьер-министр Италии Джузеппе Конти. Политики говорили об арестованном бывшем националисте Виталии Маркове. Суд его приговорил к 24 годам лишения свободы. Ему инкриминировали убийство итальянского фотографа Андреа Рокелли.

«Уверен, что дипломатия и юриспруденция найдут пути решения этого вопроса, чтобы наш гвардеец вернулся домой. Мы не оставим нашего солдата», — заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Зеленский включил его в состав украинской делегации.

Еще одним вопросом, который поднимает Зеленский в ходе визита, стало закрытие представительств Луганской и Донецкой народных республик. Они открылись по всему миру. Посольства республик Донбасса есть уже в Москве и в Чехии. Кроме того, они были открыты в Италии.