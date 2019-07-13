В Италии суд инициирует уголовное дело против украинского депутата-националиста

Уже осудивший украинского националиста Виталия Маркова на 24 года итальянский суд потребовал возбудить уголовное дело против депутата Верховной Рады Богдана Матковского. Об этом сообщают украинские СМИ. Новая история может значительно обострить и без того изрядно накалившуюся обстановку и вызвать конфликт между Италией и Украиной. На Украине националисты объявили охоту на итальянцев

Приговор 24 года националисту Виталию Маркову, убившему итальянского фотографа, уже стал поводом для пикетов возле посольства официального Рима. Националисты призывают хватать итальянцев и сажать пожизненно граждан Италии. Для этого предлагается подкупать суды, чтобы те отправляли иностранцев за решетку по надуманным предлогам.

И вот теперь новый виток. Итальянский суд потребовал возбудить уголовное дело против украинского парламентария Богдана Маткрвского. Ранее он проходил свидителем как командир подразделения, в котором Марков отправился на Донбасс.

Новый виток скандала может раздраконить украинских националистов. По мнению экспертов, они могут начать избивать итальянцев, находящихся на Украине. Не исключена и более жесткая реакция. Накануне был обстрелян из гранатомета телеканал «112 Украина». На Украине обвиняют в этом радикалов.

Подобная развязка теперь не исключается и в итальянской заварушке. Националисты способны расстрелять и здание итальянского посольства в Киеве.