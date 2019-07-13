В Киеве обстреляли телеканал из гранатомета

Минувшей ночью в Киеве было обстреляно из гранатомета здание телеканала «112 Украина». Об этом сообщили украинские СМИ. Журналисты заявили, что обстрел произвели радикалы, а полиция квалифицирует произошедшее, как теракт.

Обстрел произошел без двадцати четыре часа утра. Местные жители услышали взрыв. Кто-то выстрелил из гранатомета по зданию телеканала «112 Украина». Снаряд попал в стену.

Полицейские обнаружили на месте происшествия отстрелянный тубус орудия. Сейчас он на экспертизе. Окрестности были оцеплены. В Киеве был объявлен «план-перехват». Пока они к результатам не привели. Стрелка найти не могут.

Дело было квалифицировано как террористический акт. Его планируют передать в Службу безопасности Украины.

В самой редакции полагают, что нападение осуществили националисты-радикалы. Они обратились с открытом письмом в адрес украинской контрразведки, прокуратуры и дипучреждений с просьбой защиты.