На Украине националисты объявили охоту на итальянцев

Лидер запрещенной в России террористической организации «Правый сектор» Дмитрий Ярош призвал захватывать граждан Италии, приезжающих на Украину. С таким заявлением националист выступил на своей страничке на facebook.

Поводом для возмущения Яроша стал приговор итальянского суда, который осудил Виталия Маркова на 24 года. Имеющий двойное гражданство (Украины и Италии) Марков присоединился к националистам. Он оказался виновным в убийстве итальянского фотографа Андреа Роккели и его напарника из России.

"Обращаюсь к украинским правоохранителям и патриотам-предпринимателям», — заявил Ярош: «В связи с решением итальянского "независимого" суда в так называемом "деле Виталия Маркива", предлагаю провести спецоперацию. Давайте "упакуем" с десяток итальянцев, которые, время от времени, приезжают к нам в Украину. Выдвинем им обвинения в участии в незаконных вооруженных формированиях "ДНР/ЛНР" и убийстве мирных украинских граждан в течение 2014-2019 годов и будем долго судить. А потом наш "самый объективниший" суд вынесет им приговор о пожизненном заключении».

Чуть позже Ярош назвал свои слова шуткой. Тем не менее, в этой «шутке» он гарантировал помощь украинских радикалов и предложил предпринимателям выделять деньги на подкуп украинских судей, чтобы те выносили пожизненные приговоры итальянцам. Итальянский МИД пока не отреагировал на это заявление.