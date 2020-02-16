Иностранцы отказываются «сливать» украинских коррупционеров бесплатно

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16 февраля 2020, 13:02 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Владимир Зеленский на фото Globalluckpress/ Danil Shamkin

Зеленского подловили на очередном обмане. Официальный Киев публично заявил о миллионных премиях за донос на коррупционеров. Деньги обещают крупные. На посулы «купились» в том числе иностранцы. На деле же выяснилось, никто никому ничего платить не собирается.



Киев пообещал платить за донос на коррупционеров. Премии анонсированы внушительные: что-то около 14 миллионов гривен или больше 36 миллионов рублей. Это максимальная сумма, предусмотренная законом о вознаграждении для обличителей коррупции. Он вступил в силу с начала нынешнего года.

Эти обещания заинтересовали иностранцев, которые располагают документами, подтверждающими коррупционные схемы украинских предпринимателей.

«Есть иностранцы, которые владеют информацией о деньгах представителей прошлой власти за границей», — признался бывший руководитель украинского госбюро расследований Роман Труба. Его слова процитировали украинские СМИ: «Они считают, что эти средства могли быть добыты незаконным путем. Готовы предоставлять документы, доказательства, но за процент. По их законодательству за это они могут рассчитывать на вознаграждение, даже больше десяти процентов. И когда эти люди узнали, что у нас этот закон не работает, они отказались сотрудничать».

По словам экспертов, проблема возникла из-за отсутствия документов, которые регулируют выплаты. Кроме того, для того, чтобы получить вознаграждение, нужно, чтобы коррупционер был осужден. А они в Киеве, как правило, откупаются.

Ранее Зеленский говорил о необходимости борьбы с коррупцией. Это не помешало появлению новой тенденции к взяточничеству. И пока единственный реальный способ борьбы, который придумал новый президент Украины — флешмоб.