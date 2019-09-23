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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире 13+

Зеленский предложил флешмоб для борьбы с коррупцией

23 сентября 2019, 16:03 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети
Фото: соцсети

Глава Украины Владимир Зеленский предложил жителям страны бороться с коррупцией при помощи флешмоба. Видеообращение со своим предложением президент опубликовал в социальной сети.

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«Мы никогда не преодолеем коррупцию, если вы будете закрывать на нее глаза. Требуют взятку? Предлагают "откат"? Пожалуйста, не молчите!» - призвал украинцев Зеленский.

Президент подчеркнул, что не обязательно снимать видео или ставить хештеги в соцсетях – всё можно сделать анонимно. Достаточно просто позвонить на горячую линию и сообщить о факте правонарушения, передаёт РИА Новости слова главы Украины.

АБ

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