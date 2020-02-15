Коронавирус. Главное на 15 февраля

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15 февраля 2020, 10:53 [ «Аргументы Недели», Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество ]

вирус,pixabay.com

Число зараженных COVID-19 на сегодняшний день достигло 67105 человек. Умерли от инфекции 1526 зараженных, выздоровели – 8334. Помимо прочего, в КНР, вроде как, нашли действенный способ лечения болезни. Прогнозы, кстати, радуют, а вот футболисты – нет. Петербуржцы тоже. Подробности в материале «АН».



• В России разработали тест-систему для выявления коронавируса.



• Обуховский район Украины отказался принимать своих граждан из Уханя. Говорят, боятся распространения вируса, да и для карантина объектов у них нет. Ну, видимо, пусть путешественники сами разбираются, кому до них какое дело-то? И вообще, не надо было уезжать.



• 10 человек в Китае вылечили от 2019-nCoV с помощью переливания плазмы выздоровевших от коронавируса. Главврач больницы в городе Ухань заявил, что средство оказалось эффективным, а помогают в борьбе с инфекцией антитела. Медики призывают тех, кто уже перенес заболевание, сдавать кровь для больных. Надо заметить, что в случае с Эболой подобная схема лечения не помогла.



• Футболистов в последнее время так и тянет пошутить. Недавно Дмитрий Тарасов выложил фото со своим парикмахером азиатской внешности, поставил под ним стрелочки и написал «коронавирус». Когда получил критику, извинился, сказал, мол, такое вот чувство юмора, а парикмахер заступился, сказал, что сам шутку придумал. Тем не менее, организация «Футбол против расизма в Европе» этой историей заинтересовалась и назвала фото ксенофобией. Они так же заметили, что все чаще видят такие выражения в соцсетях и СМИ в отношении игроков из Азии. Чтобы к футболистам были приняты дисциплинарные санкции – нужно обратить к ним за деталями.

Кстати, шутников среди любителей попинать мяч развелось много. Полузащитник «Тоттенхэма» и сборной Англии Деле Алли тоже опубликовал в соцсетях несколько роликов с азиатами на тему инфекции. Извинения тоже пришлось приносить, а видео удалять.

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон отличился похожим образом. Раздавая автографы после полуфинала Кубка Италии, он сказал болельщику азиатской внешности: «Я слежу за тобой. Корона… Да? Ты из Уханя?» Следом футболист потрепал его по волосам и подписал его программку к матчу. Ну, а вам как такие шуточки? Весело?



• Коронавирус может передаваться во время инкубационного периода. Японские ученые проследили за промежутками времени между появлением первых симптомов болезни у инфицированного и зараженных им людей и этот факт подтвердили. Расчеты показали, что каждый случай передачи инфекции происходил через три дня после заражения (на два дня меньше, чем минимальная продолжительность инкубационного периода).



• Жириновский отказался пожимать руки депутатам из-за коронавируса. Исключение сделал только для Путина и Володина. Не лебезит перед начальством, а знает, к кому зараза точно не липнет, а значит волноваться не о чем.



• В США собираются подготовить 150 млн доз вакцины от COVID-19 к ноябрю. Вакцины, конечно, еще не существует, она в разработке, но планы у американцев, как всегда, грандиозные. Проект, кстати, по значимости сравнили с Манхэттенским (тот, которые по созданию ядерного оружия). Что же, будем ждать.



• Жителям Уханя запретили покидать жилые комплексы из-за 2019-nCoV. Кому можно: медикам, работникам сферы транспорта и тем, кто участвует в борьбе с инфекцией.

Британцы, кстати, тоже говорят о самоизоляции, но только при обнаружении симптомов. Что именно нужно делать: запереться дома, если рядом родственники – в отдельной комнате. Сразу сообщить о возможном заражении врачам (прыгать в такси и ехать в больницу самому, как это сделала на днях жительница Англии, не надо).



• Три пациента вслед за Аллой Ильиной самовольно ушли из больницы Санкт-Петербурга, покидая карантин. Позже двое из них вернулись на обследование. И, конечно, сотрудники больницы не имеют права удерживать пациентов, но где сознательность самих граждан? При госпитализации всех предупреждают об опасности несоблюдения режима изоляции, но некоторых это, видимо, мало волнует. А потом будем удивляться, как же вирус до россиян все-таки добрался.



• Глава Минпромторга Мантуров надеется, что смартфоны в России не подорожают из-за коронавируса. Он отметил, что в КНР не предупреждали о сокращении поставок смартфонов. Люди, видимо, должны обрадоваться. Ну, а чего? Китайцев, конечно, жаль, эпидемия и все такое... но без телефонов то в наше время никуда. А вдруг старый сломается?