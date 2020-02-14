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Трое россиян устроили побег из коронавирусного карантина в Санкт-Петербурге

, 19:35 [ «Аргументы Недели» ]

Трое россиян устроили побег из коронавирусного карантина в Санкт-Петербурге
Боткинская больница, фото: скриншот YouTube-видео

Карантин для прибывших из Китая в Санкт-Петербурге, помимо Аллы Ильиной, самовольно покинули еще трое пациентов. Об этом сегодня сообщает издание "Фонтанка" со ссылкой на материалы дела Ильиной.

После первого побега, о котором сообщалось ранее, примеру Ильиной попытались последовать еще три пациента, проходившие карантин по коронавирусу, но двоих уговорили остаться, сообщили в комздраве Петербурга.

"По третьему сейчас ведется работа. Или вернется самостоятельно, или будем подавать иск" - заявили в Роспотребнадзоре. Всем пациентам поставлен диагноз "угроза заражения другими инфекционными заболеваниями".

Отметим, ранее стало известно, что Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга не стал рассматривать иск в отношении Аллы Ильиной, сбежавшей из карантина в клинической инфекционной больнице им. С. П. Боткина.

АС

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