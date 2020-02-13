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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

//Общество 13+

На жительницу Петербурга Аллу Ильину подали в суд из-за побега из карантина

, 12:51 [ «Аргументы Недели» ]

На жительницу Петербурга Аллу Ильину подали в суд из-за побега из карантина
Coronavirus Prevention Office, globallookpress.com

На жительницу Санкт - Петербурга Аллу Ильину, вернувшуюся в начале февраля из Китая, подали в суд из-за побега из карантина. Иск подала главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова. Суд иск зарегистрировал. Дата заседания пока не названа.

Алла Ильина отдыхала на китайском острове Хайнань, когда уже была вспышка коронавируса. 30 января туроператор объявил экстренную эвакуацию в Петербург. Планировалось лететь через Южно-Сахалинск, но из-за плохой погоды туристов привезли в Хабаровск. У всех пассажиров рейса из Китая взяли анализы, и самолет вылетел в Петербург.

В Пулково возвращающихся из Китая предупредили, если появятся какие-то симптомы, сразу обращаться к медикам.
В ночь на 4 февраля у Аллы Ильиной заболело горло, и она вызвала скорую. Утром пришла врач за анализами, и вскоре восемь человек из Роспотребнадзора. Алле выдали предписание в Боткинскую больницу. В больнице, как планировалось, она проведет день, пока не придут результаты анализов.

Коронавируса у Ильиной не нашли. Но в больнице оставили на карантин. Женщину закрыл в больничной палате. Написать отказ не дали. Ильина разработала план побега и осуществила его. Теперь она дома.

Главврач Боткинской Алексей Яковлев сообщил, что сбежавшей женщине грозит уголовная ответственность, - сообщает "Фонтанка".

 

ИЧ

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