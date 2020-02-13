Суд Санкт-Петербурга не принял иск к сбежавшей из карантина пациентке

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13 февраля 2020, 18:15 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга не стал рассматривать иск в отношении Аллы Ильиной, которая ранее сбежала из карантина в клинической инфекционной больнице им. С. П. Боткина.

Суд вернул иск главному государственному санитарному врачу Петербурга о принудительном помещении ее под медицинское наблюдение "в связи с неподсудностью". Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города на Неве.

Напомним, ранее у Аллы Ильиной заподозрили заражение новым типом коронавируса Covid-19, но она сбежала из стационара. В суде вернули главврачу документы, объяснив, что иск должен быть подан по месту регистрации ответчика.

Как уже сообщали АН, коронавируса у Ильиной так и не нашли. Но в больнице ее оставляли на карантин. Женщину просто закрыли в больничной палате, не позволив написать отказ. Ильина разработала план побега и осуществила его.