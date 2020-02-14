Раскрылась схема, как Коломойский подминает политиков

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14 февраля 2020, 17:53 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Владимир Зеленский пародирует Коломойского в одном из номеров студии "Квартал 95"

Украинский олигарх Игорь Коломойский проводит «котлетные вечеринки», на которых происходит «вербовка» нужных ему людей. Об этом рассказали киевские СМИ.

О «котлетных вечеринках» украинским журналистов рассказал один из присутствовавших на этих застольях. Коломойский приглашает к себе в гости людей разного уровня влияния. И там происходит «вербовка» нужных олигарху политиков и чиновников.

Схема построена на том, чтобы поставить человека в зависимость. Посиделки у Коломойского носят дружеский характер. У гостей появляется ощущение причастности к кругу близких друзей олигарха.

После вечеринки Коломойский начинает звонить чиновнику или политику. Поначалу он интересуется здоровьем, семьей, работой. Потом начинает просить об одолжениях. «Завербованный» политик не может отказать предпринимателю и попадает в зависимость.

Вечеринки названы «котлетными». На них подают много еды.

На Украине Коломойский считается патроном Зеленского. После победы шоумена на выборах, олигарх получил серьезных карт-бланш. В Верховной Раде у олигарха есть группа «карманных депутатов». Предпринимателя ловили на встречах с министром МВД Арсеном Аваковым.