Коронавирус. Главные новости к утру 14 февраля

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14 февраля 2020, 10:07 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

вирус, pixabay.com

Количество заболевших коронавирусом продолжает расти. Сейчас подтверждено 64 438 случая инфицирования, 1 383 человека погибли. Специалисты ВОЗ говорят, что заражение может грозить 1/3 населения Земли.



• Две трети населения земного шара могут заразиться коронавирусом. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Айра Лонджини, советника Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Если вирус распространится до такой степени, это покажет ограниченность и без того строгих мер сдерживания Китая, включая карантин районов, населенных десятками миллионов людей.



• В Чите из больницы выписали семью переболевшего коронавирусом китайца. Забайкальская краевая инфекционная больница выписала жену и дочь гражданина Китая, который переболел в Чите коронавирусом. Ранее врачи отпустили самого больного, а его родных оставили в больнице ещё на два дня, чтобы убедиться, что их здоровью ничего не угрожает.



• Житель Индии покончил жизнь самоубийством, так как заподозрил у себя коронавирус. 50-летний фермер Бала Кришна часто смотрел на мобильном телефоне видеозаписи о распространении заболевания. Несколько дней подряд он чувствовал похожие симптомы и в конечном счете диагностировал у себя коронавирус. Фермер запретил членам семьи подходить к нему, затем запер родных в доме и покончил с собой возле могилы матери.



• На женщину, сбежавшую из больницы в Санкт-Петербурге, подали в суд. 11 февраля пациентка поступила в больницу с подозрением на коронавирус, так как только что вернулась из Китая. Она должна была находиться на двухнедельном карантине, но она предписание врачей не выполнила и скрылась. В Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга поступил иск от главного санитарного врача города к пациентке, который требует поместить её под принудительное наблюдение. Суд, однако, вернул иск «в связи с неподсудностью».



• Коронавирус сказался на элитных брендах. 2019-nCoV наносит ущерб компаниям, производящим предметы роскоши. В последнее время охлаждение интереса покупателей почувствовали Kering Group, которые владеют Balenciaga, Gucci и другими высококлассными брендами, сообщают CBS News. Компания закрыла десятки магазинов в Китае, поскольку потребители остаются дома и не ходят за покупками.