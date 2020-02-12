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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

//Общество 13+

Опасаясь коронавируса, китаянка соорудила робота, который вместо нее ездит за продуктами

, 13:30 [ «Аргументы Недели» ]

Опасаясь коронавируса, китаянка соорудила робота, который вместо нее ездит за продуктами
Фото: скриншот видео из соцсетей

Каждый выход на улицу в Поднебесной сейчас — огромный риск. Чем меньше общаешься с остальными, тем здоровее будешь. А где, как не в супермаркетах, самое большое скопление людей! На помощь приходят современные технологии.

Чтобы не заразиться коронавирусом, жительница города Цзинань смоделировала себе робота-курьера. Небольшая машинка на пульте управления оборудована двумя видеокамерами, спереди и сзади, и динамиком для общения с продавцом. Продукты доезжают до дома в прицепе — туда их кладет кассир или охранник. Женщина может контролировать автомобиль на расстоянии до 800 метров.

Как только «посыльный» возвращается с добычей, китаянка его тщательно дезинфицирует.

В связи с распространением коронавируса в Поднебесной стараются использовать роботов повсюду. Так, например, они развозят лекарства и собирают грязное постельное белье в больницах, а также доставляют еду тем, кто находится на карантине.

СИ

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