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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Власти Японии эвакуируют с лайнера Diamond Princess пожилых и больных пассажиров

, 10:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

Власти Японии эвакуируют с лайнера Diamond Princess пожилых и больных пассажиров
круизный лайнер Diamond Princess, Yoshio Tsunoda/AFLO

Пожилых людей, а также пассажиров с различными хроническими заболеваниями планируют в ближайшее время эвакуировать с задержанного ранее на карантин в Японии круизного лайнера Diamond Princess.

Японские власти приняли соответствующее решение в связи с тем, что люди старшего возраста и граждане с заболеваниями наиболее подвержены заражению новым типом коронавируса. Как сообщает kp.ru, многие пассажиры лайнера в последнее время начали испытывать сильный стресс.

Подчеркивается, что около 80% пассажиров судна больше 60 лет, 215 путешественников – старше 80 лет, а еще 11 – старше 90 лет. 

Напомним, ранее у 135 пассажиров Diamond Princess выявили пневмонию, вызванную коронавирусом нового типа.

ЕТ

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