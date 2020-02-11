13-й случай заражения коронавирусом подтвержден в США

На территории Соединенных Штатов Америки подтвержден тринадцатый случай заражения новым типом коронавируса. Согласно последней информации, заболевший человек находится в округе Сан-Диего.

По данным Центров по контролю и профилактике заболевания США, в стране на наличие пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, к настоящему моменту проверены 398 человек, из которых у 13 был выявлен положительный результат.