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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//В мире 13+

13-й случай заражения коронавирусом подтвержден в США

, 07:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

13-й случай заражения коронавирусом подтвержден в США
лаборатория, pixabay.com
На территории Соединенных Штатов Америки подтвержден тринадцатый случай заражения новым типом коронавируса. Согласно последней информации, заболевший человек находится в округе Сан-Диего.
 
По данным Центров по контролю и профилактике заболевания США, в стране на наличие пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, к настоящему моменту проверены 398 человек, из которых у 13 был выявлен положительный результат.
 
Известно, что в Китае из-за данного заболевания скончались 1016 человек. Сообщается о 42 638 заболевших. Выздоровели 3996 человек.
ЕТ

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