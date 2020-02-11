Китай вновь прекратил поставки овощей в Приморье

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Соловьёв заинтересовался, в каком состоянии была рассмеявшаяся из-за размера прибавки льгот телеведущая
Убившая мать омская школьница "кричала, чтобы врачи помогли парню, а не маме". Соседи рассказали подробности трагедии
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11 февраля 2020, 07:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
Соловьёв заинтересовался, в каком состоянии была рассмеявшаяся из-за размера прибавки льгот телеведущая
Убившая мать омская школьница "кричала, чтобы врачи помогли парню, а не маме". Соседи рассказали подробности трагедии
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