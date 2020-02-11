Китай вновь прекратил поставки овощей в Приморье

Поставки овощей из Китая в Приморье, где ранее был зафиксирован дефицит и выросли цены на вышеуказанную продукцию, вновь прекратились. Это случилось из-за дополнительных требований карантинной службы КНР.

Министр промышленности и торговли Приморья Сергей Калитин в минувший понедельник подчеркнул, что в настоящий момент плодоовощная продукция в регион не поступает, так как китайские власти ужесточили требования в связи с вспышкой коронавируса.

В частности, в Китае требуют предоставления сертификата происхождения на товары. Кроме того, позволяется загружать в одну машину только одно наименование продукции.