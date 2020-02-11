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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

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Оглашена официальная статистика по коронавирусу

, 18:34 [ «Аргументы Недели» ]

Оглашена официальная статистика по коронавирусу
фото: Peng Ziyang/Xinhua/globallookpress.com

Число жертв пневмонии, вызванной новым вирусом 2019-nCoV, превысило тысячу человек. Об этом сегодня сообщает агентство ТАСС со ссылкой на государственный комитет КНР по вопросам гигиены и здравоохранения.

Число вылечившихся от коронавируса в целом по Китаю достигло 3 996, подтвержденных случаев заражения - 42 638, от заболевания скончались 1 016 человек. Такие данные следуют из сообщения государственного комитета.

На лечении в клиниках в настоящий момент находятся 37 726 человек, в том числе 7 333 - в тяжелом состоянии. С учетом двух погибших за пределами территории Китая общее число погибших достигло уже 1 018 человек.

70 подтвержденных случаев зафиксированы в Гонконге (42 заболевших, один умер), Макао (10 заразившихся) и на Тайване (18). На материке наибольшее число случаев заражения - в провинции Хубэй (31728, из них 974 умерли).

Ранее АН сообщали, что Александр Максимов, микробиолог из Пермского края, рассказал, как не заразиться китайским коронавирусом 2019-nCoV. Рекомендации специалиста приведены в материале, размещенном в блогосфере.

АС

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