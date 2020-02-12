Коронавирус. Самые важные новости на 12 февраля

//Общество 13+

12 февраля 2020, 09:55 [ «Аргументы Недели», Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество ]

вирус,pixabay.com

С каждым днем становится все больше зараженных вирусом 2019-nCoV. На сегодняшний день число инфицированных: 45183 человек. Умерших – 1115. Выздоровевших – 4842 человека.

Последние цифры радуют, но тенденция такого стремительного роста заболеваемости не внушает оптимизма. Генеральный директор ВОЗ тоже призывает руководителей стран не расслабляться и готовиться к распространению инфекции за пределами Китая. Ситуация может быть куда более серьезной, чем кажется на первый взгляд. «АН» публикуют главные новости о коронавирусе на сегодня и рассказывают о реальных цифрах, а также попытках нажиться на инфекции.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал другие страны подготовиться к появлению вируса на их территории. Известно, что зафиксированы случаи передачи коронавируса людям, которые не были в Китае. «Мы, возможно, видим только верхушку айсберга» , – заявил он, а также отметил, что вакцину могут создать через 18 месяцев .

Столичные медицинские организации пытаются нажиться на гражданах, «диагностируя» им коронавирус. Сети частных учреждений рекламируют диагностику вируса и даже помощь в лечении от своих врачей. Обещают МРТ, рентген легких, анализы и другие базовые медицинские процедуры. Дорогостоящие, разумеется. В общем, в очередной раз доказываем, что в желании урвать кусок (и побольше) мы впереди планеты всей. Браво, россияне!

Чтобы не попасть в нечистые лапы наших дорогих врачей, ловите предупреждение Росздравнадзора: проведения диагностики коронавируса устанавливается врачом на основании определенных и строгих показаний. Исследования не могут быть связано с предлагаемыми услугами такого рода! Будьте бдительны.

Новому коронавирусу дали официальное название Covid-19.

П одсчеты реальной летальности коронавируса могут оказаться более высокими. В официальных заявлениях чаще всего мелькают 1-2% , но на деле цифры могут варьироваться от 25% до 35%. Кому расхлёбывать уханьский суп и почему не надо ждать «конца света»?

На днях в социальных сетях появился ролик, где молодые люди в костюмах химзащиты ловят якобы зараженных коронавирусом людей на улицах Тюмени. Все это на глазах прохожих. Одного из участников видео вычислили быстро. Им оказался 15-летний школьник, которому вменяют «Мелкое хулиганство». Подросток своей вины не видит, говорит, мол, не понимаю, чего плохого сделал, просто хотел показать равнодушие прохожих. Других участников пранка найти обещали в ближайшее время. Их ждет комиссия по делам несовершеннолетних. Родители понесут наказание по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

К слову, молодые люди в Риме тоже себя показали. Тамзадержали подростка, оскорблявшего граждан Китая из-за коронавируса, он обвинял их в распространении заболевания. Вспоминать китайцев, плевавших во врачей, чтобы их заразить даже не хочется. Верить в то, что все это правда – тоже. Действительно что ли мир с ума сошел?

Число заразившихся коронавирусом на круизном лайнере в Японии достигло 175 человек. Четверо находятся в тяжелом состоянии. Власти рассматривают возможность использования специального плавучего госпиталя для перемещения туда пассажиров Diamond Princess . Россиян среди инфицированных нет.

Власти США назвали слухами теорию о происхождении коронавируса из лаборатории в Ухане. Вывод основан на проведенных исследованиях и их сравнении со штаммами, обнаруженными у животных. Структура соответствует происхождению в результате передачи от животных к человеку и дальнейшей адаптации или мутации, которая позволила вирусу легко передаваться от человека к человеку. Опять пытаемся развенчивать мифы о биологическом оружии , простите, сторонники таких теорий.

Власти Еврейской АО довели ситуацию с Covid -2019 до демонстраций. Граждан, прибывших из Китая, помещают в необустроенные здания без карантинных условий и медперсонала, а местные , живущие рядом, выходят на митинг , потому что им никто ничего не объясняет, а находиться рядом с зараженными они боятся. Граждане Китая грозят жалобами в консульство. В ЕАО паника усиленно нарастает.

Китайский карантин как повод для принятия путинской Конституции. Почему приход красного китайского монстра совпал с началом кампании по изменению действующей Конституции? Какие изменения в мировой экономике происходят под прикрытием псевдоэпидемии уханьского гриппа?