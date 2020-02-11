В Риме задержали подростка, оскорблявшего граждан КНР из-за коронавируса

//В мире 13+

11 февраля 2020, 08:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Рим, pixabay.com

В Риме сотрудники полиции задержали подростка, который оскорблял китайцев. На одной из улиц города юноша начал обвинять туристов, прибывших из КНР, в распространении нового типа коронавируса.

Одной из китаянок – беременной девушке – из-за оскорблений стало плохо. Сами граждане КНР не стали заявлять в полицию о случившемся. Известно, что за них в ходе конфликта заступились другие жители Рима.

Подростка, который обвинял китайцев в распространении заболевания, задержали. Ему уже предъявлены обвинения по уголовной статье.

К настоящему моменту в Италии зафиксировано два случая заражения коронавирусом, оба – у граждан Китая.