Перечислены эффективные способы, как уснуть в самолете

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10 февраля 2020, 10:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Эксперты сервиса путешествий провели исследование среди российских туристов, которое помогло выяснить, что помогает им крепко уснуть во время полетов на самолете. Отмечается, что в опросе приняли участие более 1,5 тыс. респондентов.

По данным сервиса Туту.ру, около 38 % граждан могут нормально спать без каких-то дополнительных условий и независимо от продолжительности перелета, а вот 32% путешественников в принципе не могут уснуть в самолете.

При этом только 13% респондентов могут спать в рейсе, где продолжительность перелета длится более пяти часов. Кроме того, 8% людей помогают себе хоть немного выспаться алкоголем, 5% - берут с собой беруши и маски, 3% - принимают снотворное или противоукачивающее средство и только 1% - книгой.

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