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8 февраля 2020, 15:47 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото: pixabay.com

Накануне хакерская группировка «Спрут» опубликовала список военнослужащих одного из украинских националистических батальонов. Утверждалось, что речь идет о запрещенной в РФ террористической организации «Азов». По имеющимся у корреспондента АН сведениями, речь шла совсем о другом подразделении.

Тот же самый документ, который раздобыли хакеры, был у корреспондента АН. Человек, передавший документ, пояснил, что это список украинского нацбата «Крiвбас».

Тем не менее, в своей аннотации, взломщики из «Спрута» пояснили, что рассекречивают список запрещенной в РФ террористической организации «Азов». Это вызвало недоумение.

«Документы были перехвачены несколько дней назад, потому и опубликованы», — пояснил корреспонденту АН человек, знакомый с ситуацией с публикацией «Спрута».

Реальные причины путаницы не известны. К слову, «Аргументы недели» практически одновременно с хакерами опубликовали тот же самый документ. Это было забавное стечение обстоятельств.

В публикации сообщалось то, что пояснил человек, предоставивший документ корреспонденту АН. Это был список личного состава нацбата «Крiвбас». А список бойцов запрещенной в РФ террористической организации "Азов" опубликован «Аргументами недели» уже сегодня.