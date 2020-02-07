Украинских тюремщиков подловили на контрабанде

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7 февраля 2020, 15:15 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото: pixabay.com

В житомирской тюрьме для особо опасных преступников изготавливают поддельную обувь. На нее приклеивают бирки «Made in Italy». Потом товар отправляется на продажу. Об этом рассказали украинские СМИ. О контрабанде журналисты проболтались случайно.



Эпизод с контрабандой содержится в рассказе о обном из заключенных. Мужчина задействован в контрабандной схеме.

«Он приклеивает полоски "змеиной" кожи к каблукам для женской обуви. Складывает в коробку с надписью "Made in Italy", уходящую в неизвестном направлении», — рассказывается в репортаже.

За работу заключенный получает около полутора тысяч гривен. Это чуть меньше 4 тысяч рублей.

По сути, журналисты подловили украинских тюремщиков на контрабанде. Само ведомство пока не отреагировало на публикацию. Судя по новостям, в Киеве преступная схема удивления не вызвала.

Ранее в особые скандалы украинская служба исполнения наказаний не попадала. Известно, что в прошлом году у тамошних тюремщиков сбежали три десятка заключенных. Кроме того, рассказывалось, что на Украине в тюрьмах содержатся около 400 россиян.