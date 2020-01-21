На Украине сбежали 30 заключенных за год

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21 января 2020, 18:05 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ]

фото: pixabay.com

Из мест лишения было совершено девятнадцать побегов. Об этом сообщили украинские СМИ. Журналисты выяснили официальную статистику.

Все беглецы были задержаны. Статистика приводится за год. Сообщается, что все побеги совершались из колоний.

«Побегов из-под стражи с территории охраняемых зон, учреждений исполнения наказаний и следственных изоляторов ГУИС Украины с в течение 2019 и текущего годов не допущено», — пояснили представители пенитенциарной системы официального Киева.

Чаще всего на Украине бежали в Виницкой области. О причинах, которые спровоцировали побеги из украинских колоний, не сообщается.

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