В Забайкалье из воинской части сбежал солдат-срочник. Он обьявлен в розыск

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4 января 2020, 16:05 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Уроженец Челябинска Артур Хакимов ушел и воинской части в поселке Большая Тура, который находится в 170 км от поселка Горный, где Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев.

Как сообщили URA.ru в Комитете солдатских матерей, Хакимов отправил матери SMS: «Прости, я непутевый сын». После этого он выключил телефон. Солдат намеревался доехать до Читы, чтобы отправиться оттуда в Иркутск на BlaBlaCar. Срочник объявлен в розыск, во все хостелы Иркутска разосланы ориентировки.

Причины, которые подтолкнули солдата к самоволке, пока неизвестны. По версии правозащитников, в части происходило что-то, о чем Хакимов не решался сказать матери, поскольку переживал за ее здоровье — в прошлом году женщина перенесла инсульт. «Можем сказать одно — никто без серьезной причины не решается покинуть часть», — резюмировала правозащитница.