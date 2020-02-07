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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Появилось видео, как увозят умершего от коронавируса

, 13:19 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

Появилось видео, как увозят умершего от коронавируса
скриншот видео из палаты зараженных коронавирусом

Пациент палаты, в которой лежат зараженные коронавирусом, снял видео: в кадре санитары уносят одного из умерших от болезни. За кадром слышно тяжелое дыхание того, кто снимает видео. Судя по всему, он сам в предсмертном состоянии.

Снявший видео пациент больницы лежит на кровати. Он фокусирует кадр на соседней койке. Она закрыта высокими занавесками. Возле нее несколько санитаров в глухих белых комбинезонах.

Медики открывают прикроватный больничный балдахин, снимают одеяло, а потом перекладывают человека с койки на носилки и уносят его.

В комментарии к видео поясняется, что все снято в Китае. Сейчас там бушует эпидемия коронавируса. Власти по всему миру предпринимают беспрецедентные меры безопасности. Официальная статистика утверждает небольшое количество умерших. Но накануне случился прокол. В публичную среду просочились реальные данные. Они оказались в 80 раз выше. От коронавируса умерло 24,5 тысячи человек.

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