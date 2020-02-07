Cитуацию с коронавирусом председатель КНР Си Цзиньпин обсудил с Трампом

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7 февраля 2020, 09:15 [ «Аргументы Недели» ]

Zamir Usmanov, globallookpress.com

Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в котором они обсудили ситуацию с коронавирусом. Си Цзиньпин сообщил, что в Китае власти с самого начала вспышки коронавируса предприняли самые строгие и всесторонние меры в борьбе с распространением заболевания.

Он подчеркнул, что в Китае есть все возможности для победы в борьбе с распространением нового вируса.

Как отметил Си Цзиньпин, эти меры "уже дают результаты" в настоящее время.

По последним данным, коронавирус унёс жизни более 500 человек, почти 30 тысяч человек заражены новым вирусом.

Глава МИД России Сергей Лавров и глава Сбербанка Герман Греф сообщили о влиянии коронавируса на экономику.