Все новости >>

Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//В мире 13+

Cитуацию с коронавирусом председатель КНР Си Цзиньпин обсудил с Трампом

, 09:15 [ «Аргументы Недели» ]

Cитуацию с коронавирусом председатель КНР Си Цзиньпин обсудил с Трампом
Zamir Usmanov, globallookpress.com

Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в котором они обсудили ситуацию с коронавирусом. Си Цзиньпин сообщил, что в Китае власти с самого начала вспышки коронавируса предприняли самые строгие и всесторонние меры в борьбе с распространением заболевания.

Он подчеркнул, что в Китае есть все возможности для победы в борьбе с распространением нового вируса.
Как отметил Си Цзиньпин, эти меры "уже дают результаты" в настоящее время.

По последним данным, коронавирус унёс жизни более 500 человек, почти 30 тысяч человек заражены новым вирусом. 

Глава МИД России Сергей Лавров и глава Сбербанка Герман Греф сообщили о влиянии коронавируса на экономику.

ИЧ

//картина дня

Глава МИД Сергей Лавров по итогам визита в Мексику заявил о влиянии коронавируса 2019-nCoV на мировоую экономику. По словам Лаврова, экономика замедляется из-за китайского вируса, и это повлияет на рынок нефти.

Глава МИД Сергей Лавров по итогам визита в Мексику заявил о влиянии коронавируса 2019-nCoV на мировоую экономику…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан