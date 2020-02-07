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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Экономика 13+

Сергей Лавров оценил влияние коронавируса на мировую экономику

, 07:45 [ «Аргументы Недели» ]

Сергей Лавров оценил влияние коронавируса на мировую экономику
Сергей Лавров, фото: MFA Russia, globallookpress.com

Глава МИД Сергей Лавров по итогам визита в Мексику заявил о влиянии коронавируса 2019-nCoV на мировую экономику. По словам Лаврова, экономика замедляется из-за китайского вируса, и это повлияет на рынок нефти.

Глава Сбербанка Герман Греф также заявил, что коронавирус, вспышка которого случилась в Китае, грозит как мировой, так и российской экономике.  "Китай является фабрикой конечных продуктов и компонентов для всего мира", - пояснил президент Сбербанка Герман Греф 6 февраля.

Вспышка коронавируса 2019-nCoV была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Ухане.  Смертность от коронавируса в Китае растет с каждым днем. Случаи заражения появились в разных странах мира.  В России выявлены первые два случая заражения в Тюменской области и Забайкальском крае.

Граждан, прибывающих из КНР в Россию, на 14 дней направляют на карантин. В Тюменской области организована зона карантина. Минздрав России готовится к эпидемии коронавируса. 

ИЧ

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