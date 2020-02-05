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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Минздрав России готовится к эпидемии коронавируса

, 17:35 [ «Аргументы Недели» ]

Минздрав России готовится к эпидемии коронавируса
фото: соцсети

Заместитель министра здравоохранения России Сергей Краевой заявил, что, несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в стране, Минздрав готовится к возможной массовой инфекции.

По его словам, согласно статистике, преимущественно новый тип коронавирусной инфекции поражает представителей мужского пола монголоидной расы, однако каким образом она будет развиваться спрогнозировать сложно.

"Мы готовимся к возможной масштабной инфекции", - сказал Сергей Краевой, добавив при этом, что в ведомстве на текущий момент не располагают достаточно точными коэффициентами для возможной математической модели.

Ранее Минздрав России опубликовал новые рекомендации по профилактике, диагностике, а также лечению коронавируса. Там подчеркнули, что пациенты с подозрением на вирус пройдут "комплекс клинического обследования".

АС

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