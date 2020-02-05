Минздрав России готовится к эпидемии коронавируса

//Общество 13+

5 февраля 2020, 17:35 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Заместитель министра здравоохранения России Сергей Краевой заявил, что, несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в стране, Минздрав готовится к возможной массовой инфекции.

По его словам, согласно статистике, преимущественно новый тип коронавирусной инфекции поражает представителей мужского пола монголоидной расы, однако каким образом она будет развиваться спрогнозировать сложно.

"Мы готовимся к возможной масштабной инфекции", - сказал Сергей Краевой, добавив при этом, что в ведомстве на текущий момент не располагают достаточно точными коэффициентами для возможной математической модели.

Ранее Минздрав России опубликовал новые рекомендации по профилактике, диагностике, а также лечению коронавируса. Там подчеркнули, что пациенты с подозрением на вирус пройдут "комплекс клинического обследования".