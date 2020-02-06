Главный таможенник Украины объяснился за участие в пикантном скандале

//Общество 13+

6 февраля 2020, 20:20 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Максим Нефедов на youtube-видео

Скандал с участием украинского чиновника в эротической вечеринке получил продолжение. Ему написал пранкер от лица заместителя фракции «Слуга народа». Он попросил главу таможенной службы Украины Максима Нефедова объясниться.

О самом скандале рассказывалось ранее. Нефедов побывал на пикантной вечеринке, в которой были номера, носившие характер легкого садо-мазо.

«Извини, а в чем именно скандал?», — объяснился главный таможенник Украины в переписке: «Это просто ночной клуб, девушки не оголенные, я ничего ужасного не делаю».

На появившемся видео Нефедов, действительно, ничего особого не делает. Он лишь танцует в окружении полуобнаженных девиц, облаченных в латекс. Кроме того, украинские СМИ сообщили, что чиновник уединился в секретной комнате.

Переписку опубликовал называемый пранкером автор телеграм-канала «Джокер». Он связался с Нефедовым от имени замглавы фракции «Слуга народа» Евгении Кравчук. Свой интерес автор «слива» объяснил Нефедову необходимостью сформировать позицию фракции.

В прошлом году "Джокер" стремительно ворвался в украинскую политику. Он получил скандальную известность после переписок с крупными политиками. Кто он, в Киеве никто не знает.