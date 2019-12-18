Глава СБУ заявил, что догадывается кто такой «Джокера»

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18 декабря 2019, 00:38 [ «Аргументы Недели» ]

глава СБУ Иван Баканов на брифинге (фото globallookpress.com/ Ovsyannikova Yulia)

Быстро ворвавшийся в украинскую политику, и названный одним из самых влиятельных, телеграмм-канал «Джокер» стал поводом для пристального внимания СБУ. Кто он такой никто не знает. Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что у его ведомства пока есть только догадки.

Таинственный «Джокер» раскрыл карты

Телеграмм-канал «Джокер» стал известен благодаря публикации политического инсайда. Часть информации была получена в ходе переписок с украинскими политиками. «Джокер» писал им от имени генерального прокурора Рябошапки, а потом все эти разговоры предавал огласке.

Из-за пикантных политических подробностей эти публикации моментально стали скандальными. Благодаря этому упомянутый телеграмм-канал некоторое время назад был включен в список самых влиятельных политиков Украины. О нем заговорила нынешняя политическая элита официального Киева. Все задаются вопросом кто он, и никто не может на него ответить.

«Есть видение, конечно», — заявил глава СБУ Иван Баканов, отвечая на вопрос журналиста одного из украинских СМИ. Его спросили о том, кто такой «Джокер»: «Есть оперативная информация, но рекламировать людей, которые стоят за этим, не имеет смысла».

На самом деле это своеобразный реверанс. Чуть позже Баканов добавил, что «Джокер» — это отражение всей украинской политике в зеркале». Подобная философия часто становится прикрытием для бессилия либо утаивания реальной информации.

«Джокер» появился 31 октября для публикации политического инсайда», — пояснил корреспонденту АН автор похожего телеграм-канала «Джокер ДНР» в эксклюзивном интервью. Оно было опубликовано ранее: «Канал «Джокер ДНР» появился 21 октября для публикации военного инсайда. Но Джокер всегда один и в то же время Джокер – это легион, потому что Джокер — идея».

«Джокер ДНР» действительно специализируется на военных инсайдах. Среди публикаций встречаются настоящие карты ВСУ из зоны боевых действий, а также координаты тяжелой артиллерии украинских армейцев. Построение предложений авторов обоих каналов, что «Джокера», что «Джокера ДНР» с некоторыми оговорками, но схоже. Именно поэтому их многие связывают. В комментарии автора «Джокер ДНР» есть намек на то, что за «Джокером» и «Джокером ДНР» стоят одни и те же люди.