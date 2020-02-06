Главу таможенной службы Украины подловили в пикантной ситуации

Руководителя таможенной службы Украины Максим Нефедов заметили в киевском клубе Queen. Это заведение имеет скандальную известность из-за порновечеринок. Как утверждают украинские СМИ, Нефедов был на bdsm-шоу.
Вечеринка называлась De Sad. Ее участницы были облачены в латекс. Характер номеров носил весьма пикантный характер, присущий больше легкому садо-мазо.
Главный таможенник Украины на вечеринке уединялся в секретной комнате. Кроме того, он танцевал в окружении полуобнаженных девиц.
На мероприятие можно было попасть только по спискам. Их составляют заранее.
Максима Нефедова удалось снять журналистам. Его фото опубликовали украинские СМИ.