Все новости >>

Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Главу таможенной службы Украины подловили в пикантной ситуации

, 19:44 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

Главу таможенной службы Украины подловили в пикантной ситуации
глава таможенной службы Украины на скандальной вечеринке

Руководителя таможенной службы Украины Максим Нефедов заметили в киевском клубе Queen. Это заведение имеет скандальную известность из-за порновечеринок. Как утверждают украинские СМИ, Нефедов был на bdsm-шоу.

Вечеринка называлась De Sad. Ее участницы были облачены в латекс. Характер номеров носил весьма пикантный характер, присущий больше легкому садо-мазо.

Главный таможенник Украины на вечеринке уединялся в секретной комнате. Кроме того, он танцевал в окружении полуобнаженных девиц.

На мероприятие можно было попасть только по спискам. Их составляют заранее.

Максима Нефедова удалось снять журналистам. Его фото опубликовали украинские СМИ.

//картина дня

В мире

В Верховной Раде раскрыли возможный срок побега команды Зеленского с Украины

В Верховной Раде раскрыли возможный срок побега команды Зеленского с Украины

Окружение президента Украины Владимира Зеленского планирует в скором будущем покинуть бывшую советскую республику. Соответствующую точку зрения озвучил Вадим Рабинович, депутат Верховной Рады.

Председатель правительства Михаил Мишустин считает штрафы водителям в пять тысяч рублей за превышение скорости непосильными. "Пока еще не добились такого роста зарплат, чтобы настолько увеличивать штрафы".

Председатель правительства Михаил Мишустин считает штрафы водителям в пять тысяч рублей за превышение скорости…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан