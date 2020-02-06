Главу таможенной службы Украины подловили в пикантной ситуации

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6 февраля 2020, 19:44 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

глава таможенной службы Украины на скандальной вечеринке

Руководителя таможенной службы Украины Максим Нефедов заметили в киевском клубе Queen. Это заведение имеет скандальную известность из-за порновечеринок. Как утверждают украинские СМИ, Нефедов был на bdsm-шоу.



Вечеринка называлась De Sad. Ее участницы были облачены в латекс. Характер номеров носил весьма пикантный характер, присущий больше легкому садо-мазо.

Главный таможенник Украины на вечеринке уединялся в секретной комнате. Кроме того, он танцевал в окружении полуобнаженных девиц.

На мероприятие можно было попасть только по спискам. Их составляют заранее.

Максима Нефедова удалось снять журналистам. Его фото опубликовали украинские СМИ.