СБУ помешало сделать природоведение сыну сотрудника телеканала «1+1»

Украинские спецслужбы не позволили ребенку сделать домашнее задание. Такое заявление подала супруга бывшего сотрудника телеканала «1+1» Александр Низовцева. Накануне у него дома прошли обыски. Оперативники изъяли компьютер.
Новый скандал стал продолжением истории с обысками украинского телеканал «1+1». Нынешняя неделя в Киеве проходит в том числе под знаком этого события.
Обыски на телеканале начались еще 5 февраля. Сейчас спецслужбы пришли домой к сотрудникам. В числе них был Александр Низовцев. Оперативники изъяли у него личный компьютер.
В момент обыска за комьютером работал сын бывшего сотрудника телеканала «1+1». Он делал работу по природовению.
После обыска мать ребенка написала заявление, в котором сообщила, что из-за обысков сын не смог выполнить домашнее задание.
В последнее время украинские спецслужбы попадают в спецслужбы. Некоторое время назад официальный Киев спустил СБУ распоряжение рекламировать скандальный диктаторский закон о СМИ. Кроме того, службу в последнее время трясет в связи с вскрывшимися связями с убийцами журналиста Павла Шеремета.