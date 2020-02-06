СБУ помешало сделать природоведение сыну сотрудника телеканала «1+1»

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6 февраля 2020, 19:02 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Глава СБУ Иван Баканов на фото Globallookpress/ Ovsyannikova Yulia

Украинские спецслужбы не позволили ребенку сделать домашнее задание. Такое заявление подала супруга бывшего сотрудника телеканала «1+1» Александр Низовцева. Накануне у него дома прошли обыски. Оперативники изъяли компьютер.

Новый скандал стал продолжением истории с обысками украинского телеканал «1+1». Нынешняя неделя в Киеве проходит в том числе под знаком этого события.

Обыски на телеканале начались еще 5 февраля. Сейчас спецслужбы пришли домой к сотрудникам. В числе них был Александр Низовцев. Оперативники изъяли у него личный компьютер.

В момент обыска за комьютером работал сын бывшего сотрудника телеканала «1+1». Он делал работу по природовению.

После обыска мать ребенка написала заявление, в котором сообщила, что из-за обысков сын не смог выполнить домашнее задание.

В последнее время украинские спецслужбы попадают в спецслужбы. Некоторое время назад официальный Киев спустил СБУ распоряжение рекламировать скандальный диктаторский закон о СМИ. Кроме того, службу в последнее время трясет в связи с вскрывшимися связями с убийцами журналиста Павла Шеремета.