В Депздраве рассказали, что в Москве есть все препараты для лечения коронавируса

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5 февраля 2020, 22:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: АГН Москва

Фото: pixabay.com

В Департаменте здравоохранения сообщили, что в Москве есть все необходимые для борьбы с новым коронавирусом препараты. Отмечается, что определен перечень специальных лекарственных средств, которыми укомплектованы все стационары.

«В связи с появившейся в СМИ информацией об отсутствии в московских аптеках рекомендованных Минздравом препаратов от коронавируса, оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщает: в соответствии с действующими временными клиническими рекомендациями определен перечень лекарственных средств, используемых при лечении пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией 2019-nCoV; все пациенты с коронавирусной инфекцией 2019-nCoV нуждаются в госпитализации в специализированный стационар, который в полной мере укомплектован всеми необходимыми противовирусными препаратами», - пояснили в ведомстве.

В Депздраве уточнили, что прием препаратов будет назначаться после проведения лабораторных исследований на наличие коронавирусной инфекции под контролем врача.

Ранее в Минздраве назвали сроки создания вакцины против коронавируса.

Также Путин заявил, что будет закрывать аптеки, которые хотят нажиться на коронавирусе.