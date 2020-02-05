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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

В Депздраве рассказали, что в Москве есть все препараты для лечения коронавируса

, 22:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: АГН Москва

В Депздраве рассказали, что в Москве есть все препараты для лечения коронавируса
Фото: pixabay.com

В Департаменте здравоохранения сообщили, что в Москве есть все необходимые для борьбы с новым коронавирусом препараты. Отмечается, что определен перечень специальных лекарственных средств, которыми укомплектованы все стационары.

«В связи с появившейся в СМИ информацией об отсутствии в московских аптеках рекомендованных Минздравом препаратов от коронавируса, оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщает: в соответствии с действующими временными клиническими рекомендациями определен перечень лекарственных средств, используемых при лечении пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией 2019-nCoV; все пациенты с коронавирусной инфекцией 2019-nCoV нуждаются в госпитализации в специализированный стационар, который в полной мере укомплектован всеми необходимыми противовирусными препаратами», - пояснили в ведомстве.

В Депздраве уточнили, что прием препаратов будет назначаться после проведения лабораторных исследований на наличие коронавирусной инфекции под контролем врача.

Ранее в Минздраве назвали сроки создания вакцины против коронавируса.

Также Путин заявил, что будет закрывать аптеки, которые хотят нажиться на коронавирусе. 

БА

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