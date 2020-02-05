Путин пригрозил аптекам закрытием из-за коронавируса

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5 февраля 2020, 17:06 [ «Аргументы Недели» ]

Президент России Владимир Путин, фото: Kremlin Pool/globallookpress.com

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил членам правительства страны решить вопрос с аптеками, которые пытаются нажиться на ситуации с распространением "уханьского" коронавируса.

Путин на совещании с членами кабинета министров заявил, что следует отбирать лицензии у аптек, которые на волне борьбы с коронавирусом завышают цены на средства индивидуальной защиты и противовирусные препараты.

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что в "отдельной аптечной сети" зафиксировали рост цен на лекарства, а в некоторых аптеках медицинская маска продается за 70-100 рублей, тогда как до Нового года стоила 1,5 рубля.

"Лицензии надо отбирать у них, вот и все, на эту деятельность. Решили нажиться. Надо выявить таких по каждой организации и принять решение, вот и все. Чтобы неповадно было", - отметил Путин в ответ на эти сообщения.

Ранее АН сообщали, что в России резко выросли цены на медицинские маски. Стремительный рост связан с новым коронавирусом, который получил активное распространение в Китае, и уже выбрался за пределы Поднебесной.