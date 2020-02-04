Зеленскому хотят платить премии за рост ВВП

Премии президента Украины, премьер-министра официального Киева и председателя Верховной рады собираются привязать к росту ВВП. Об этом заявил неоднозначно известный министр украинского кабмина Дмитрий Дубилет.
Заявление про премии прозвучало в интервью Дубилета. Его опубликовали украинские СМИ.
Поручение о строительстве новой «архитектуры зарплат» высших чиновников дал непосредственно Зеленский. После этого в украинском кабмине и появилась эта идея привязать премии политических лидеров к экономическому росту.
В росту внутреннего валового продукта планируется привязать только упомянутых президента, премьера и спикера парламента. Зарплаты министров хотят поставить в зависимость от ежеквартальных отчетов.
Пока идея еще не одобрена ни Зеленским, ни премьер-министром Украины Гончаруком. Не исключено, что они согласятся. Новые власти Украины уже известны неоднозначными действиями. Они то залезают под стол, чтобы сделать фото. То начинают искать странные помещения в зздании украинского правительства.
Кстати, это был намек на самого Дубилета. Ранее он прославился тем, что обнаружил дешевую паркмахерскую в здании кабмина и выгнал ее.