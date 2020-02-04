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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Зеленскому хотят платить премии за рост ВВП

, 20:17 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

Зеленскому хотят платить премии за рост ВВП
Владимир Зеленский на фото Globalluck_Danil_Shamkin

Премии президента Украины, премьер-министра официального Киева и председателя Верховной рады собираются привязать к росту ВВП. Об этом заявил неоднозначно известный министр украинского кабмина Дмитрий Дубилет.

Заявление про премии прозвучало в интервью Дубилета. Его опубликовали украинские СМИ.

Поручение о строительстве новой «архитектуры зарплат» высших чиновников дал непосредственно Зеленский. После этого в украинском кабмине и появилась эта идея привязать премии политических лидеров к экономическому росту.

В росту внутреннего валового продукта планируется привязать только упомянутых президента, премьера и спикера парламента. Зарплаты министров хотят поставить в зависимость от ежеквартальных отчетов.

Пока идея еще не одобрена ни Зеленским, ни премьер-министром Украины Гончаруком. Не исключено, что они согласятся. Новые власти Украины уже известны неоднозначными действиями. Они то залезают под стол, чтобы сделать фото. То начинают искать странные помещения в зздании украинского правительства.

Кстати, это был намек на самого Дубилета. Ранее он прославился тем, что обнаружил дешевую паркмахерскую в здании кабмина и выгнал ее.

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