"Зараженный" коронавирусом китаец опасается проходить лечение в Чите

Гражданин Китая Ван Юньбинь, которого госпитализировали с подозрением на коронавирус в Чите, рассказал, что врачи якобы проявляют недостаточную предосторожность. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
По его словам, он сдавал анализы на коронавирус вот уже шесть раз, но результаты все время весьма неоднозначные. Китаец хочет получить ясность, заражен он или нет. И если это так, то Юньбинь опасается за здоровье медиков.
"Я хочу, чтобы врачи и медсестры увеличили способы защиты: маски, перчатки, шапочки, одежда. Все должно быть намного лучше, так как они могут заразиться от меня, я не хочу, чтобы они заразились от меня", - отметил он.
Ранее АН сообщали, что сотрудники Минздрава РФ прокомментировали жалобы гражданина Китая, у которого, предположительно, выявили пневмонию, вызванную коронавирусом. Перед этим он заявил, что узнал о своем диагнозе из новостей.