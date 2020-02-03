"Зараженный" коронавирусом китаец опасается проходить лечение в Чите

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3 февраля 2020, 18:16 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Гражданин Китая Ван Юньбинь, которого госпитализировали с подозрением на коронавирус в Чите, рассказал, что врачи якобы проявляют недостаточную предосторожность. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По его словам, он сдавал анализы на коронавирус вот уже шесть раз, но результаты все время весьма неоднозначные. Китаец хочет получить ясность, заражен он или нет. И если это так, то Юньбинь опасается за здоровье медиков.

"Я хочу, чтобы врачи и медсестры увеличили способы защиты: маски, перчатки, шапочки, одежда. Все должно быть намного лучше, так как они могут заразиться от меня, я не хочу, чтобы они заразились от меня", - отметил он.

Ранее АН сообщали, что сотрудники Минздрава РФ прокомментировали жалобы гражданина Китая, у которого, предположительно, выявили пневмонию, вызванную коронавирусом. Перед этим он заявил, что узнал о своем диагнозе из новостей.



