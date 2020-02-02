Минздрав прокомментировал жалобы гражданина КНР в Чите, заболевшего с коронавирусом

Сотрудники Минздрава России прокомментировали жалобы гражданина Китая, у которого выявили пневмонию, вызванную коронавирусом. В настоящий момент мужчина находится в инфекционной больнице в Чите.

Замминистра здравоохранения России Олег Салагай уточнил, что Минздрав дал указание органам государственной власти в сфере охраны здоровья Забайкальского края проверить условия оказания медицинской помощи в больнице Четы после поступления жалобы от жителя КНР.

Ранее сегодня гражданин КНР Ван Юньбинь заявил , что узнал о своем диагнозе из новостей. По его словам, врачи не дали ему на руки результаты анализов и не сообщили, что он заражен коронавирусом.

Салагай подчеркнул, что в соответствии с законодательством Российской Федерации абсолютно каждый пациент имеет право на получение информации о состоянии своего здоровья и результатах лечения.