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Минздрав прокомментировал жалобы гражданина КНР в Чите, заболевшего с коронавирусом
2 февраля 2020, 14:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
//В мире 13+
2 февраля 2020, 14:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
Алексей Надёжин
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Владимир Зыков
Елена Середа
Ульяна Меньшикова
Мария Дегтерева
Юля Инамора
В мире
Госсекретарь США Майк Помпео после визита на Украину и в Беларусь направился в Казахстан на встречу с главой МИД. Штаты поддерживают свободу выбора Казахстана. Но,…
В мире
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Синоптики центра погоды «Фобос» предупредили метеозависимых москвичей и жителей столицы о резком понижении атмосферного…
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Чем ближе празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне…
В заголовке статьи – цитата из нового романа известного писателя…
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Когда в стране нет достаточного простора для самостоятельной…
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Политика
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Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что нынешняя экономическая политика украинских властей может привести к расколу…
Группа ученых из Гарвардского университета и Гарвардской медицинской школы доказала и объяснила связь между стрессом и появлением седых волос. Исследователи провели опыты…
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства о внесении нового коронавируса в перечень опасных заболеваний на территории России.
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Итальянские психологи установили, что прослушивание быстрой и ритмичной музыки во время тренировок помогает организму легче переносить физические нагрузки.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о трудоустройстве бывших членов правительства. Известно, что 15 января Дмитрий Медведев объявил о своей отставке…
Мужчина заявил, что к нему вернулось зрение после аварии, в которой его сбил автомобиль. Он рассказал, что перестал видеть 20 лет назад из-за аллергической реакции…
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Происшествия
Поздно вечером в субботу, 1 февраля, пикап упал с набережной Фонтанки неподалеку от Старо-Калинкина моста в Санкт-Петербурге. Согласно последней информации, водитель…
Чемпион России по боксу 2018 года в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили и его приятель Овик Оганисян не признали вину в нападении на сотрудников Росгвардии…
Сотрудники Минздрава России прокомментировали жалобы гражданина Китая, у которого выявили пневмонию, вызванную коронавирусом. В настоящий момент мужчина находится…
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Шоу-бизнес
У Елены Ханги изменилось выражение лица, когда Лера Кудрявцева задала ей вопрос про мужчину "на миллион". Отец Ханги был премьером Занзибара. Супруг Елены Игорь…
Врачи китайской больницы в городе Ланьчжоу показали результаты компьютерной томографии 33-летней пациентки, которая была госпитализирована с подозрением на заражение…
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Количество заболевших пневмонией, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV в Германии, составило 10 человек. Об этом сообщила администрация района Гермерсхайм (федеральная…
Последняя группа китайских туристов вылетела на родину из Сочи. Соответствующую информацию днем в воскресенье, 2 февраля, предоставили сотрудники международного аэропорта…
Граждане КНР покидают Приморский край на специальных автобусах, которые были ранее предоставлены в связи с введением ограничения грузопассажирского сообщения между…
Происшествия
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Происшествия
Во Владимирской области грузовик сбил участников дорожно-транспортного происшествия, которые стояли на проезжей части. Согласно последней информации, в результате аварии…
В Болгарии в воскресенье объявили четвертый, предпоследний уровень опасности распространения коронавируса 2019-nCoV. В стране будет принят ряд мер для борьбы…
В воскресенье, 2 февраля, самолет, выполняющий рейс «Челябинск-Москва» прибыл в столичный аэропорт Внуково с мертвым пассажиром на борту. В воздушной гавани информацию…
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Федеральная служба государственной статистики назвала российские регионы с наибольшей убылью населения. По итогам 2019 года самое большое сокращение населения произошло…
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Политика
Депутат Госдумы РФ от Крыма Наталья Поклонская поделилась с общественностью фотографиями с «голливудской фотосессии», напомнив всем свое старое прозвище в Сети. Политик…
Жительница города Мурино, расположенного во Всеволожском районе Ленинградской области, которая в минувшую субботу, 1 февраля, вернулась из Китая, попала в больницу…
В Новосибирске задержан 27-летний мужчина, организовавший вечеринку в кафе, крыша которого обрушила от тяжести снега, и погибли два человека. Несколько человек…
Шоу-бизнес
Представитель МакSим Маргарита Соколова сообщила, что любимая всеми певица покидает большую сцену из-за проблем со здоровьем после жесткой аварии в 2019 году. Однако…
Журналисты сообщили, что королева Великобритании Елизавета II сделала своей внучке поистине царский подарок. Речь идет о принцессе Беатрис, которая планирует в ближайшее…
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На трассе Тамбов – Воронеж во время движения загорелся рейсовый автобус с 27 пассажирами в салоне. Согласно последним данным, авария случилась неподалеку от населенного…
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Шоу-бизнес
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В воскресенье, 2 февраля, в Венеции проводится операция по обезвреживанию бомбы времен Второй мировой войны. Транспортное движение в итальянском городе сегодня будет…
Лабораторные исследования лишь со второго раза смогли выявить новый коронавирус у гражданина Китая, который был госпитализирован в Забайкальском крае. Об этом заявили…
На севере Танзании произошла давка в церкви во время службы. Согласно последней информации осведомленных источников, в результате происшествия погибли минимум 20 человек…