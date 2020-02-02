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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Минздрав прокомментировал жалобы гражданина КНР в Чите, заболевшего с коронавирусом

, 14:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Минздрав прокомментировал жалобы гражданина КНР в Чите, заболевшего с коронавирусом
Минздрав, ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press
Сотрудники Минздрава России прокомментировали жалобы гражданина Китая, у которого выявили пневмонию, вызванную коронавирусом. В настоящий момент мужчина находится в инфекционной больнице в Чите.
 
Замминистра здравоохранения России Олег Салагай уточнил, что Минздрав дал указание органам государственной власти в сфере охраны здоровья Забайкальского края проверить условия оказания медицинской помощи в больнице Четы после поступления жалобы от жителя КНР.
 
Ранее сегодня гражданин КНР Ван Юньбинь заявил, что узнал о своем диагнозе из новостей. По его словам, врачи не дали ему на руки результаты анализов и не сообщили, что он заражен коронавирусом.
 
Салагай подчеркнул, что в соответствии с законодательством Российской Федерации абсолютно каждый пациент имеет право на получение информации о состоянии своего здоровья и результатах лечения.
 
ЕТ

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