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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

В Донецке слышны взрывы в окрестностях «монастыря на передовой»

, 15:43 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

В Донецке слышны взрывы в окрестностях «монастыря на передовой»
Иверский монастырь на фото автора

Украинская армия обстреляла Донецк на выходных. Взрывы слышны в районе Иверского монастыря. Этот храм находится на передовой. Обстрел произошел прямо во время воскресной службы. Корреспондент АН находился на месте событий.

Граница кладбища у стен Иверского монастыря в каких-то нескольких сотнях метров от донецкого аэропорта. А там уже находится передовая. При обстрелах взрывы слышны прямо во время службы.

«Сегодня пока тихо, а вообще, они нас обстреливают. Я же тут живу недалеко…», — начала рассказывать Наталья Волокай. Она прихожанка иверского монастыря. Наталья не успевает договорить, как воскресную тишину разрывают звуки прилетов мин. Слышны методичные бах, бах, бах: «Вот, слышите! Вот, уже начинается. Кошмар!»

За крестом виден Донецкий аэропорт

Наталья даже не пригибается. К этой «музыке» она привыкла. Когда украинская армия обстреливает поселок на окраине Донецка, пули свистят прямо над головой.

«Первое время матушка вместе с монахинями пряталась в подвале. Там холодно было», — вспоминает Наталья Волокай начало войны, украдкой утирая слезы: «Очень много ребят погибло».

В это время в самом храме служба была в самом разгаре. Певчие тянули протяжные ноты молитвы. В свете свечей их профиль казался отчаянно несломленным.

Служба в Иверском монастыре

Прихожане подпевали или пытались подпевать. Их немного. Наверное, они самые непокоренные православные Донецка, потому что приходят молиться именно сюда, в храм на самом краю передовой.

«Мы молимся Богу о вразумлении, о мире во всем мире. Молимся, чтобы Господь-Бог услышал наши молитвы. Господи, помилуй и спаси нас, грешных, недостойных рабов твоих», — с дрожью в голосе поясняет Наталья Волокай.

Она сама когда-то приехала в Донецк из Киева, и теперь не понимает, почему ее называют террористкой. Она всего лишь живет в Донецке. И приходит молиться в Иверский монастырь.

Впрочем, тут все дополнительные слова лишние. Лучше послушать саму Наталью, посмотрев видео.

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