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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

В телеграм заблокированы сотни тысяч аккаунтов террористов

, 17:16 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

В телеграм заблокированы сотни тысяч аккаунтов террористов
российская база в Сирии на фото автора

Мессенджер telegram заблокировал больше двух с половиной десятков тысяч аккаунтов, связанных с запрещенной в РФ террористической организацией ИГИЛ. Это данные только за один январь.

Если быть точным, в январе телеграмм заблокировал 25 358 аккаунтов и каналов террористов. Теперь они появляются с завидной регулярностью. За один день их обнаруживается сотни.

«802 террористических бота и канала запрещены 31 января», — сообщили в telegram: «Итого в январе 2020 года: 25358».

Блокировку террористических аккаунтов в телеграм начали в конце 2016 года. 26 декабря появился специальный канал, где публикуются отчеты о блокировках. На сегодняшний момент мессенджер заблокировал 375 682 страниц, связанных с террористами.

Причем они особенно активизировались в последние месяцы. Первые пару лет за месяц количество заблокированных страниц редко, когда превышало полутора десятков. В декабре прошлого года блокировке подверглись 56 186 аккаунтов, связанных с запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ.

Судя по всему, активизация связана со стабилизацией ситуации в Сирии. Армия Башара Асада при поддержке российских ВКС сумела выбить террористов. Вместе с тем, боевики запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ полностью не уничтожены. Они до сих пор грозят России.

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