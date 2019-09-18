В Сирии террористы ИГИЛ оставили послание русским

//В мире 13+

18 сентября 2019, 21:11 [«Аргументы Недели», Сергей Среда ]

Кровавые угрозы в адрес русских и заминированные входы. Все это обнаружилось в пещере, оборудованной под базу боевиков запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ. Накануне ее показали журналистам. Корреспондент АН прогулялся по закоулкам базы и увидел секрет неуязвимости боевиков.

Глубокие многокилометровые тоннели, выдолбленные прямо внутри горы. Их когда-то не могли обрушить даже авиационными бомбами. В этом и заключалась тайна «живучести» боевиков.









Определить с воздуха местонахождение этой базы можно было по блок-посту на некотором удалении от пещеры. Теперь от него сохранились лишь останки. Мимо этого пункта пропуска боевиков идет наезженная дорога, которая утыкается прямиком в зияющую дыру в горе.

С воздуха этой дыры не видно, с земли — тоже. Перед самым входом небольшая гора. Она скрывает вход от глаз корректировщиков.

«Пещера выдолблена в горе искусственно», — объясняет сирийский офицер. Он командует группой специалистов, которые прямо сейчас разминируют пещеру: «Она простирается на несколько километров. Это была база крупного соединения боевиков».









Высокие своды с потолками высотой в два – три человеческих роста. Пол залит стеклобетоном. Неподалеку от входа раскруроченный автомобиль, на двери которого арабская вязь. Переводчик поясняет, что это один из лозунгов, которым прикрывались террористы — мол, они воюют во имя Аллаха. Это одновременно гараж и ремонтная база боевиков.









Чтобы попасть в коридор слева, нужно подняться по каменным ступенькам. По сторонам то и дело попадаются входы в небольшие комнатки. Какие-то из них использовались по арсенал, какие-то — под склад, какие-то под медпункт. Через пару поворотов штаб. Он находится в паре десятков метров от входа. Командиры боевиков обустроили свое жилище с максимальным комфортом.









Пол выложен массивной плиткой. Из потолка торчат несколько кабелей. Раньше там были вентиляторы. Все это подчеркивает статус живших в помещении. Рядовым плитка не положена ни в прямом, ни в переносном смысле.









Судя по брошенным остаткам еды, базу покидали в спешке. Вольница войны с американцами, которые просто расходовали свои снаряды, и при которых запрещенная в России террористическая организация ИГИЛ запросто захватывала территории площадью в десятки тысяч километров на тот момент уже закончилась. Сирийские войска при поддержке российских ВКС разносили банды в хлам. Террористы, вот, так и бежали — в спешке.









Именно эту базу бандиты покидали, скорее, даже в панике. Об этом говорят не только брошенные вещи, но и наспех накорябанная надпись на очень плохом русском: «СКОРА МЫ ВАШИ КОРВЬ БУДЫМ ПИТ». Ее оставили наемники, скорее всего, прибывшие из бывших республик СССР. Среди террористов, сожравших огромный кусок территории страны до прихода России в регион, таких было немало.









Угрозы — это все, что бандитам остается теперь. Их пишут в бессильной злобе — эти угрозы пустые. После разгрома запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ, дорога в Россию им закрыта. Российская контрразведка работает очень хорошо, спецслужбы научились вычислять тех, кто подался на джихад. Русскоговорящим террористам хорошо известны истории, когда бандиты возвращались домой в Россию. Спустя некоторое время за наемниками приезжали из Федеральной службы безопасности. Их вычисляли даже в глубоких аулах. Сейчас эти «кровопийцы» уже получили серьезные сроки и находятся в местах лишения свободы.









Они знали, что их рано или поздно выбьют из этой укрепленной базы. Поэтому заранее заминировали пещеру. Когда боевиков, действительно, выбили, в пещеру зашел солдат сирийской армии, щелкнул выключателем, чтобы включить свет. Тут же раздался взрыв. К счастью, армеец выжил. С ранениями он был доставлен в госпиталь, где парня залатали. От взрыва завалило один из коридоров. Пробиваться туда будут позднее. Сейчас саперы разминируют остальные ходы.









Журналистам показали лишь часть пещеры. Сейчас там кромешная тьма, пробираться по коридорам приходится при свете фонариков. Но это теперь. Сами террористы жили при свете. По всем стенам протянуты кабели. На стенах остались выключатели.









Свои пещерные базы террористы оборудовали по всем правилам военной науки. Сквозь известняковую породу пробиты воздуховоды. Когда корреспондент НТВ Алексей Ивлиев записывал выступление в кадре в комнате командиров боевиков, его голос было слышно даже на улице, хотя помещение находится внутри горы.









На вершине горы боевики оборудовали наблюдательные пункты. Как только в небе появлялись российские самолеты, наблюдатели тут же спускались вниз. Когда угроза минула, боевики возвращались на свои посты и продолжали наблюдение. В этом тоже был секрет неуязвимости террористов.

Воевать в Сирии достаточно сложно. По сути, тут негде спрятаться. На пустынных равнинах даже одиночное движение видно издалека. Если на горизонте появится целое подразделение, его будет видно и того дальше. Построить мало-мальски вменяемый укрепрайон — тоже задача из сложных: кругом песок.









Поэтому боевики и использовали под свои базы-пещеры в горах. Их выдалбливали силами пленных. Причем зачастую коридоры пробивали вручную. Помимо базы подразделения боевиков, журналистам показали медицинский пункт. Это тоже пещера. Только в ней нет широченного длинного фойе с высокими потолками, где ремонтировалась техника. И в выдолбленных в горной породе каморках валяются не мины, а ампулы. Вот этот медпункт долбили кирками. Это видно по следам на стенах и потолке.

Сейчас эти пещеры уже стали своеобразной историей Сирии. Когда-нибудь сюда будут водить экскурсии. Экскурсоводы будут объяснять школьникам сложные годы «сирийского кризиса». Так тут и называют войну с террористами. Но это возможно только спустя время. Пока в пещерах работают саперы. Они разминируют коридоры, чтобы обезопасить их. Война в Сирии еще только-только закончилась. Мирная жизнь начинается.