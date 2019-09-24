Как сейчас живут в Сирии

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24 сентября 2019, 09:22 [«Аргументы Недели», Сергей Среда ]

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Война в Сирии закончена. Об этом Кремль объявил официально. Любят ли там русских и как Сирия возвращается к тихой жизни, посмотрел корреспондент АН.









В переводе с арабского садык — это друг. В Сирии теперь это еще и синоним слова «русский». Особенно, если речь идет о глубинке. В Тартусе или в окрестностях авиабазы Хмеймим к русским уже привыкли. Когда ты приезжаешь, например, в Хан-Шейхун, отовсюду слышишь радостное: «Садык! Садык!»

















Война в Сирии длилась больше 8 лет. Запрещенная в РФ террористическая организация ИГИЛ даже не захватывала, а пожирала огромные территории — десятками тысяч километров. Так саранча нападет на поле. Официальный Дамаск отступал по всем фронтам. И так было до тех пор, пока в Сирию не пришла Россия.









При поддержке Воздушно-космических сил Российской Федерации сирийские войска наконец-то перешли в наступление и стали крушить исламистов. В сентябре все закончилось.









«Война в Сирии действительно закончилась», — объявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров: «Страна постепенно возвращается к нормальной, мирной жизни».

















Сергей Лавров уточнил, там пока сохраняются отдельные очаги напряженности. Провинция Идлиб и восточный берег реки Евфрат еще встречаются в сводках. Но в целом ситуация стабилизировалась. Война в Сирии, действительно, закончилась.

ПАЛЬМИРА

Если мерить линейкой по карте, то чуть больше двух сотен километров от базы Тартус. Навигатор показывает 260 километров по дороге, но ехать долго. Колесным транспортом приходится петлять по горам. Лететь вертолетом быстрее и проще. Провинция Хомс. Город Тадмор. На его окраинах находится знаменитая на весь мир Пальмира — величественнейший памятник человеческой цивилизации.









Когда-то Пальмира взорвала новостную ленту. В декабре 2016 года боевики запрещенной в России террористической организации ИГИЛ захватили Пальмиру. Уже через месяц исламисты взорвали древнейший амфитеатр. Это был второй захват города боевиками. Их прогнали отсюда еще в марте, но они вернулись.









Именно поэтому Тадмор теперь сам превратился в исторический памятник. Только раньше он был известен благодаря Пальмире, которая находилась на территории этого города. Теперь это символ того, чем страшен террор.

















Нынешний Тадмор — это разрушенные дома. Жизнь здесь еще только возрождается. По улицам бегают дети. На веревках висит постиранная одежда. В память о захвате города боевиками остались блок-посты и руины.









Когда-нибудь дома будут заново отстроены. Пока у муниципалитета не хватает ресурсов. Для восстановительных работ требуется электричество, но даже его не хватает.









ИДЛИБ

Эта провинция из тех, которую Лавров назвал «одним из очагов напряженности». Журналистов сюда возят исключительно «под броней». Находиться на улице без бронежилета опасно. Неподалеку передовая. Поэтому изредка слышны далекие взрывы.









На днях был обстрелян Хан-Шейхун. В идлибской зоне деэскалации возобновились перестрелки. Наблюдатели отметили несколько артиллерийских ударов.









Но это уже не та активность, какая была раньше. Журналистам показали одно из сильнейших танковых подразделений Сирии «Силы тигра». Сейчас танкисты могут себе позволить почистить машины и приготовить их на случай возможного обострения ситуации.

















Пока тут еще требуется экстренная помощь. Российские военные организовали поставку гуманитарной помощи, ее возят два раза в неделю. Люди к этому уже привыкли. Поэтому у грузовиков никакой сутолоки. Люди выстраиваются в две очереди: мужскую и женскую. Без очереди никто не лезет. Получив свой пакет, сирийцы отходят в сторону, чтобы не мешать другим.









РОССИЙСКИЕ БАЗЫ

Теперь тут можно жить с комфортом. Российские военные сумели не просто укрепить свои военные базы, но и организовать жизнь с достаточным удобством. Что на базе материально-технического обеспечения в Тартусе, что на авиабазе Хмеймим построены бани, есть свои храмы.









Причем здания с православными куполами стали своего рода демаскирующими признаками. В принципе, по ним с беспилотника можно определить местонахождение российских военных. В мусульманской Сирии храмы, конечно, есть, но они выглядят иначе.









По прибытию на базу каждому военнослужащему выдается форма. Обычно в армии смена камуфляжа происходит раз в год. Тут его меняют раз в три месяца — таковы климатические особенности.









Служат здесь с удовольствием. Как рассказали сами военные, конкурс для отправки сюда достаточно большой. Поэтому отбирают в Сирию профессионалов высочайшего класса.









PS

По сути, Россия спасла Сирию. Сирийцы это понимают. Они понимают, что Россия зашла сюда всерьез и надолго. В Москве этого может быть и не видно. Многие россияне жалуются на работу посольства официального Дамаска.









После окончания войны в Сирию хотят приехать многие. Тут шикарнейший отдых по демократичным ценам.









Этим пользуются жители Саудовской Аравии. Как говорят жители Латакии, в нынешнем году в их городе в сезон было просто невозможно найти место для ночлега.









В свою очередь, россияне жалуются на проволочки с получением визы. По их словам, сирийское посольство работает крайне неоперативно. После разговора с сирийским консульством и после визита в посольства, корреспондент АН с этим готов согласиться. Когда окончание войны было официально объявлено, появилась идея подготовить вот этот репортаж о том, как живет Сирия в условиях мира, как она восстанавливается.









В консульстве сначала начали отговаривать от посещения Сирии, ссылаясь на риски. Потом там долго не могли решить, что делать с редакционным запросом на аккредитацию корреспондента АН. В конце концов, документ приняли. Больше от сирийского дипломатического ведомства ни ответа, ни привета.

Спустя пару дней посмотреть на мирную Сирию возможность, все-таки, представилась. Российское минобороны организовало поездку для экспертов федеральных телеканалов. В состав делегации были включены журналисты. В их числе был и корреспондент АН.









Послевкусие от общения с сотрудниками сирийского посольства прошло после первых же шагов по сирийской земле. Русских тут любят. Дети приветствуют россиян криками: «Садык! Садык!» А взрослые пытаются заговорить на всех известных им языках: английском, французском, арабском. Многие уже выучили русский язык.









И уже появились магазины, где помимо сирийских лир и долларов принимают российские рубли. Найти их несложно. У них вывески на русском языке.















