В Китае коронавирус, а в России эпидемия наглости, жадности и коррупции. Диагноз «доктора» Поклонской

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1 февраля 2020, 14:02 [ «Аргументы Недели» ]

Фармацевты, Alexander Legky / globallookpress.com

​​Депутат Госдумы Наталья Поклонская в связи с темой распространения китайского коронавируса обратила внимание общественности на проблемы в российском здравоохранении. По данному вопросу парламентарий высказалась в Telegram.

По словам Поклонской, в России очень дорого болеть – лекарства - не от коронавируса, а от обычного гриппа – стоят больших денег.

Законодатель констатировала, что фармацевтический бизнес процветает: многие аптеки превратились в настоящие супермаркеты, которые заботятся только лишь о собственной прибыли, а не о здоровье людей. Аптеки часто заключают маркетинговые контракты с различными производителями медикаментов – пришедшему за конкретным препаратом человеку навязывают другое лекарство, которое, как правило, стоит значительно дороже. «Это просто позорище!» - отметила Наталья Поклонская.

Депутат считает, что государство должно вложить средства в производство недорогих, но при этом качественных отечественных аналогов зарубежных препаратов. Также, по словам Поклонской, необходимо провести тщательную проверку аптек.

Парламентарий добавила, что до нее дошла информация о деятельности ученых-мошенников, которые занимаются разработкой не лекарств, а «пустышек».

«За такое им надо давать не премии с откатами, а отправлять в тюрьму на несколько лет. У нас и так страшная эпидемия наглости, жадности и коррупции... А ведь основная задача фармацевтов — спасать жизнь людей, а не обманывать их, зарабатывая на этом огромные деньги», - написала представитель Госдумы.

Ранее сообщалось, что Наталья Поклонская высказалась по поводу вспышки коронавируса в Китае и предложила свои поправки к закону о домашнем насилии.