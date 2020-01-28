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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Поклонская: "Вокруг коронавируса из Китая накручивают реальную истерику"

, 19:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Телеграм-канал Натальи Поклонской

Поклонская:
Наталья Поклонская. Фото: Комсомольская Правда/Global Look Press

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию вокруг нового коронавируса. По ее мнению, происходит намеренное запугивание с целью заработать на человеческой панике.

Вокруг коронавируса из Китая накручивают реальную истерику, считает депутат. «Самой уже страшно стало… Лишний раз боюсь чихнуть – а вдруг подхватила эту гадость?», - поделилась Наталья Поклонская в своем телеграм-канале. Люди уже запуганы настолько, что ведущий новостей воспринимается как всадник Апокалипсиса. И что самое возмутительное – некоторые особо ушлые «предприниматели» зарабатывают на человеческой панике.

Зимой болеют практически все, подхватить простуду или грипп легче легкого. Но российские аптеки начали использовать тему коронавируса в рекламе, чтобы продавать еще больше лекарств, которые и так стоят безумных денег, возмутилась Поклонская такой «психологической бомбардировке».

Пора снизить накал, считает зампред комитета ГД по международным делам: «Если наши граждане станут жертвами этой вирусной провокации — мы должны сделать всё, чтобы они получили необходимое лечение. И хватит уже обдирать до нитки россиян — особенно такими подлыми способами».

Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская высказала мнение, что китайский коронавирус могли запустить специально.

ЛЧ

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