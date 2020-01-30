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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Поклонская о законе о домашнем насилии: «Нужно защитить семьи от ложных доносов»

, 10:44 [ «Аргументы Недели» ]

Поклонская о законе о домашнем насилии: «Нужно защитить семьи от ложных доносов»
Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская, Kremlin Pool / globallookpress.com

Наталья Поклонская, депутат российской Госдумы, оценила в своем Telegram законопроект о профилактике домашнего насилия в семье. Данный документ вызвал в обществе активную дискуссию.

По словам парламентария, она не готова поддержать нововведения, которые прописаны в законе. Поклонская предложила снять его с обсуждения либо кардинально поменять.

Депутат и ее команда разработали поправки к документу. В частности, представитель Госдумы считает, что необходимо изменить порядок получения защитного предписания — оно должно выдаваться добровольно и только в том случае, если женщина или мужчина считает, что преследование от его супруга опасно для жизни и здоровья.

Также, по мнению Натальи Поклонской, следует полностью исключить пункт про общественные организации, которые занимаются профилактикой и психологической помощью. НКО не должны вмешиваться в семьи, отметила депутат.

Кроме того, Поклонская заявила о необходимости защиты семьи от ложных доносов. Если кто-то обращается в полицию с жалобой, он должен привести соответствующие доказательства, полагает законодатель.

Ранее сообщалось, что Наталья Поклонская высказалась о информационной «истерике» вокруг китайского коронавируса и раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского.

 

ДЦ

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