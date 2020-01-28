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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Политика 13+

Поклонская раскритиковала Зеленского и напомнила ему о дедушке

, 11:39 [ «Аргументы Недели» ]

Поклонская раскритиковала Зеленского и напомнила ему о дедушке
Фото: соцсети

Наталья Поклонская назвала «сдвигом по фазе» слова Зеленского о вине Советского Союза в начале Холокоста. Депутат Госдумы призвала президента Украины не потакать полякам, а говорить правду.

Поклонская напомнила, что украинцы в составе Красной армии боролись с нацизмом на территории Европы. Депутат укорила Зеленского в «махровой русофобии» наравне с польским президентом Анджеем Дудой.

«Списать Холокост на Советский Союз? До такого даже выкормыши Майдана не додумались... Вам нужно принести в Украину мир, а не умасливать порошенковские банды! ... Вам перед дедом не стыдно?» - возмутилась Поклонская.

АБ

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