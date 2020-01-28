Пушков обвинил Зеленского в немыслимой подлости

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28 января 2020, 09:59 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Сенатор Совфеда Алексей Пушков прокомментировал сказанное Владимиром Зеленским во время визита в Польшу. По словам Пушкова, на этот раз Зеленский «пересёк все мыслимые и немыслимые границы подлости».

В своей речи президент Украины возложил часть ответственности за Холокост на Советский Союз. Пушков предположил, что таким образом Зеленский решил не только угодить Польше, но и помешать чествованию России.

«Желая угодить Варшаве, Зеленский приписал нашей стране часть ответственности за запущенный нацистами маховик Холокоста. Этим он пересёк все мыслимые и немыслимые границы подлости. Горел желанием ответить на чествование России в Иерусалиме? Так далеко не заходили даже в Польше», - написал Пушков в Сети.