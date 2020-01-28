Политолог раскритиковал выступление Зеленского: «Выставил себя идиотом»

//Политика 13+

28 января 2020, 09:35 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Российский политолог Сергей Белашко проанализировал речь президента Украины Владимира Зеленского в Польше. По его мнению, выступление политика стало «очередным провалом спичрайтеров».

По словам Белашко, речь Зеленского больше подошла бы Порошенко или Яценюку. Политолог отметил, что текст был составлен без учёта биографии украинского лидера. Также специалист подчеркнул, что при чтении текста Зеленский часто запинался, и периодически создавалось впечатление, что президент не полностью понимает, о чем говорит.

«Очередной провал спичрайтеров, которые использовали речь то ли Порошенко, то ли Яценюка, не удосужившись даже адаптировать с учётом того, что произносить её должен еврей и внук ветерана ВОВ... По итогу, закономерно выставил себя идиотом. В третий раз за три зарубежных визита в течение недели», - написал Белашко в соцсети.