"Это наше семейное дело", - мать Аршавина объяснила выселение внучки из квартиры

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1 февраля 2020, 07:38 [ «Аргументы Недели» ]

Aндрей Аршавин, фото: Аlexander Kulebyakin, globallookpress.com

Мать российского футболиста Андрея Аршавина объяснила решение выселить бывшую жену сына Алису Казьмину и их маленькую дочь, ее внучку Есению из квартиры. Андрей Аршавин развелся с Алисой Казьминой, когда их дочь была совсем малышкой. Казьмина воспитывает троих детей, двое из них - от первого брака.

Мать футболиста Татьяна Аршавина заявила, что бывшую супругу сына и ребенка попросили освободить квартиру, и это действие было "адекватной" и зеркальной реакцией на поведение Казьминой.

Адвокат бывшей жены футболиста Александр Добровинский рассказывал о письме от Татьяны Аршавиной с требованием к его подзащитной съехать вместе с тремя детьми из дома, в котором те проживают.

Алиса же разместила пост в инстаграме, охарактеризовав требование бывшей свекрови о выселении "подарком на день рождения дочери от отца и бабушки". Казьмина вскоре удалила пост.

Татьяна Аршавина попросила не осуждать ее решение. "Я поступаю точно так, как поступила она. Это адекватная мера на ее поступки", — сказала женщина в интервью 5 каналу.

Напомним, Аршавин начал встречаться с Казьминой, когда жил с Юлией Барановской, и они растили троих детей.