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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Мать Аршавина требует выселить бывшую супругу сына с дочерью из квартиры: "Подарок от папы и бабушки"

, 09:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Мать Аршавина требует выселить бывшую супругу сына с дочерью из квартиры:
фото: Андрей Аршавин, Zamir Usmanov/Russian Look /globallookpress.com

Бывшая супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса Кузьмина поделилась с поклонниками не очень приятными новостями. Девушка показала документ, в котором говорится, что мать спортсмена (собственник) Татьяна Аршавина просит девушку с двумя детьми покинуть её квартиру.

В официальном требовании говорится, что экс-супруга должна покинуть помещение до 1 марта, иначе начнутся разбирательства в суде. При этом Кузьмина отнеслась к ситуации с юмором, назвав извещение «подарком на день рождения дочери от папы и бабушки».

Известно, что у футболиста с моделью есть совместная 2-летняя дочь Есеня. Малышке исполнится три года 11 февраля. Пара поженилась в 2016 году, но уже через год заявила о разводе.

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